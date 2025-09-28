El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, dijo que no se puede garantizar que las herramientas para combatir el robo de combustible sean 100% efectivas.

Estas declaraciones las dio al responder sobre los nuevos protocolos que implementó la Refinadora Costarricense de Petróleo luego de que en diciembre pasado trascendiera que un hombre de apellido Salas, conocido como alias “Mafia“, se reunía en un predio junto a “Macho Coca” y empleados de la institución para el aparente robo de combustible.

Según las investigaciones de aquel momento, los sujetos extraían combustible de forma ilegal, el cual era vendido o utilizado en embarcaciones ligadas a la banda criminal.

Ante esta situación, el OIJ llevó a cabo una serie de allanamientos que permitieron la detención de 8 personas, de un total de 40 objetivos.

Nueve meses después del sonado caso, Recope llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se destacó el estreno de una sala de monitoreo para reforzar la lucha contra el robo de combustibles, en la cual estuvieron presentes, Karla Montero, presidenta de Recope, Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, y Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública.

Grupo Extra consultó sobre el caso mencionado anteriormente. Montero señaló que se han implementado diversas estrategias para evitar que hechos similares se repitan.

La jerarca indicó que, tras esa experiencia, se implementó un protocolo para la línea Marina, que conecta el puerto con la terminal de Moín.

Entre las medidas destacan la instalación de cámaras, la mejora de la iluminación, la vigilancia con drones y un sistema de medición volumétrica, además de labores de mantenimiento y supervisión.

Imagen con fines ilustrativos – Fotografía: Issac Villalta

A pesar de esto, Campos afirmó que:

“La actividad criminal idealmente no debería existir. No podemos garantizar que las herramientas que tenemos sean 100% efectivas para detenerla. Lo que sí quiero dejar claro es que, si no hay condenatorias, la actividad criminal continuará libremente. ¿Y por qué sigue así? Porque impunidad significa actividad criminal sin freno”, expresó el ministro.

Imagen con fines ilustrativos

Además, Campos comentó que, al no existir sanciones más rigurosas, este tipo de delitos se vuelve lucrativo para los grupos de crimen organizado.