El Club Sport Herediano queda fuera de la Copa de Campeones de la Concacaf al caer 4 a 1 ante Galaxy en octavos de final. Su técnico Alexander Vargas dice estar muy orgulloso de lo que hicieron.

¿Qué analiza del juego?

Fue un juego muy difícil, con un equipo muy dinámico. Lo habíamos analizado, pero no pudimos. Aguantamos 30 minutos, sin embargo, no hicimos movimientos correctos y llegó el primer gol. Son jugadores rápidos y versátiles, pero no nos alcanzó. Estoy orgulloso de mis jugadores por la serie que hicimos, pero no nos alcanzó.

¿Caer con Alajuelense y Galaxy hace que se pierda credibilidad?

No podemos perder credibilidad, ya que las cosas se han hecho de buena manera. Duele un resultado tan adverso, pero lo tomamos como punto de partida para seguir mejorando. El grupo ha venido haciendo las cosas bien. No se pudo, pero estoy orgulloso de ellos. La estrategia se mantuvo bien, pero hay momentos en que se cometen errores y vino el primer gol. Nos anotaron en el momento menos esperado.

¿Qué aprende de su primera experiencia internacional?

Si es mi primera experiencia, pero saco mucho aprendizaje. Debo ser autocrítico y ahora debemos pensar en Sporting. Nos duele mucho, pero se hizo un gran trabajo. Enfrentar a este rival fue complicado, porque la intensidad nos pasó la factura y nos hicieron mucho daño.