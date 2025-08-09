La ingeniera y física costarricense Sandra Cauffman anunció que se retira de la NASA tras 38 años de trayectoria.

Con un camino que inició en 1988 como contratista y continuaron con 35 años como funcionaria de la agencia, la tica se despidió de su labor tras acogerse al Programa de Renuncia Diferida (DRP).

“Cuando caminé por primera vez a través de las puertas de la NASA como un joven ingeniero de Costa Rica, no podía haber imaginado el viaje por delante, las misiones lanzadas, los desafíos superados y las amistades forjadas. No necesitas botas lunares para dar saltos gigantes”, afirmó.

A lo largo de los años, su carrera abarcó múltiples áreas, desde la ciencia de la Tierra hasta la astrofísica, pasando del trabajo técnico en campo a roles de alto liderazgo institucional.

Uno de los legados que más la enorgullece es haber contribuido a una NASA más inclusiva y representativa de la diversidad del mundo actual.

“Estoy orgullosa del progreso que hemos hecho para hacer que la NASA sea más diversa y reflexiva. Cuando comencé en este camino solamente eran dos mujeres incluyéndome a mí misma y ahora hay mucha más”, compartió.

Su historia de vida no ha sido sencilla. Criada por una madre soltera que trabajaba en múltiples oficios para sostener a su familia, Sandra encontró inspiración desde temprana edad.

Cuando tenía apenas siete años observó en un televisor antiguo el aterrizaje del hombre en la Luna, un momento que marcó su vocación para siempre.

“Cuando vi esa escena, le conté a mi madre y ella no se rió y dijo: ‘Pon tu mente en ello y trabaja duro. Nunca sabes lo que puede pasar’”. La física indicó que a pesar de que le causa tristeza dejar atrás ese camino, desea emprender nuevos caminos como lo es la creación de una fundación y el escribir un nuevo libro.

Sandra Cauffman continuará su vida desde Estados Unidos, con nuevos proyectos personales y el deseo firme de seguir inspirando.