

Dr. Mauro Fernández • Sexólogo

Tal vez parezca sorprendente, pero muchas parejas enfrentan este tipo de problemas cuando hay pérdida o disminución del deseo sexual en el varón, con el agravante de que, en una sociedad como la nuestra, se espera que sea el hombre quien tome la iniciativa y además que sea voraz en la cama, por eso, la desidia sexual masculina genera enormes dudas, tanto en él como en ella.

En este sentido, es frecuente que ella piense mil razones para explicar ese alejamiento sexual y desde luego, en algunos casos, hasta florece el temor de que él sea homosexual. Antes de que surjan este tipo de cuestionamientos es recomendable consultar porque se puede ver afectada la estabilidad de la pareja.

Recordemos que la apatía sexual en hombre suele ser causadas por diversos factores, tanto físicos como vivenciales. En la mayoría de los casos, figuran los problemas hormonales y metabólicos como responsables, los cuales no solo disminuyen e inhiben el deseo sexual, sino que también ocasionan cuadros de fatiga, cambios de humor, cansancio, y cierta apatía general.

También se ha descrito que ciertos cuadros infecciosos, tanto corporales como específicamente a nivel prostático o testicular pueden afectar el deseo sexual. En estos casos pueden presentarse además molestias urinarias, dolor en los testículos, ardor con la salida del semen, así como dolor en el bajo vientre.

En algunos casos, la sobrecarga de trabajo también gravita, así agendas muy cargadas, horarios prolongados, desvelos, y situaciones en que se enfrentan cargas laborales y académicas muy extenuantes pueden también minar el interés sexual. De igual manera, los problemas de pareja son causa común de ese apatía sexual, es claro, es difícil compartir en lecho de pareja en medio de conflictos y enfrentamientos.

También tenemos que aclarar que, en nuestros tiempos, debido a la gran permisividad sexual imperante, es relativamente raro que un hombre homosexual establezca una relación de pareja con una mujer, situación que era frecuente hace unas décadas.

Es crucial que la pareja converse sobre el tema y se motiven a consultar, lo cual les permitirá salir de dudas, reestablecer el convivio y con los tratamientos actuales recuperar ese deseo perdido.