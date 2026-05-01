Los pacientes oncológicos o con enfermedades sistémicas complejas atendidos en el hospital de San Ramón ya no deben trasladarse hasta el hospital México para recibir su tratamiento.

Tras la apertura de la Unidad de Medicamentos Especializados (Udame), estos pacientes pueden recibir sus tratamientos, cada jueves, directamente en el hospital de San Ramón.

La doctora Laura Vargas Villalobos, especialista en cuidados paliativos, mencionó el impacto positivo que ha tenido la apertura de esta Udame en la atención de los pacientes.

Video: CCSS

Actualmente, la unidad brinda atención a 20 pacientes; sin embargo, pretenten ampliar el servicio hasta tres días por semana.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cuenta con 12 unidades de este tipo en todo el país.