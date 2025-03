Costa Rica llora otra víctima de femicidio. Otra mujer asesinada por la violencia machista que se niega a extinguirse. Geisel González Cantón tenía nombre, tenía historia, tenía sueños.

Como también los tuvieron Tamara, Maritza y tantas que vieron sus vidas truncadas a manos de quienes decían quererlas. No se vale, no se puede seguir permitiendo que se nos sigan arrebatando a nuestras mujeres.

El país suma ya 12 femicidios en lo que va de 2025, según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial. Doce nombres, doce historias, doce vidas que no debieron terminar así.

No son cifras, son seres humanos que dejaron hijos, familias destrozadas y comunidades sumidas en la indignación. Y no basta con esto ni con los lamentos o el dolor de cada nueva noticia que nos golpea como una bofetada en la cara. Es hora de decir basta y actuar.

El problema no es nuevo. La violencia contra ellas tiene raíces profundas y sistémicas que se alimentan de un machismo estructural que sigue justificando el control, la posesión y la agresión como parte de las relaciones de pareja.

Cada vez que una mujer es asesinada por un hombre que no acepta una decisión, por alguien que cree tener derecho sobre su cuerpo y vida es una muestra de que como sociedad estamos fallando.

El femicidio no es un crimen aislado. Es la consecuencia extrema de una cultura que sigue validando la desigualdad, normaliza el acoso, minimiza la violencia psicológica y no enfrenta con contundencia las agresiones antes de que lleguen al punto de no retorno. No se trata solo de castigar al agresor cuando ya es demasiado tarde, sino de evitar que el agresor lo sea en primer lugar.

La clave: educación y prevención

Para acabar con esta epidemia no basta con endurecer leyes o aplicar medidas cautelares. Se necesita un cambio profundo, una transformación que solo se logra con educación.

Enseñar desde la infancia que el respeto es la base de cualquier relación, el amor no se trata de control y la libertad de una persona no puede ser anulada por el deseo de otra.

Es urgente enseñar a nuestros menores el valor de la vida, el respeto por las decisiones ajenas, la importancia de construir relaciones afectivas sanas, libres de manipulación y violencia. No más “los niños son así”, no más “es que así son los hombres”. El machismo se inyecta en las venas desde la niñez y ahí es donde hay que combatirlo.

Es responsabilidad de todos: del sistema educativo, los hogares, los medios de comunicación, los líderes políticos y religiosos. No se trata de una lucha de mujeres contra hombres, es una lucha de la sociedad contra la barbarie.

No podemos esperar a que haya otra víctima. No más Geisel, no más Tamara, no más Maritza. No sigamos permitiendo que madres, hijas, amigas, trabajadoras y estudiantes que construyen este país sigan cayendo bajo la brutalidad de quienes creen tener derecho a disponer de sus vidas.

El femicidio no es un problema privado ni un asunto de pareja, es algo social que nos incumbe a todos. Cada vez que un agresor mata, lo hace en una sociedad que le permitió normalizar la violencia.

Que se escuche fuerte, que se escuche claro: ¡ni una más! No callaremos hasta que cada mujer pueda vivir sin miedo.