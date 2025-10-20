La victoria de Alajuelense ante el Saprissa, 2-0, dejó a los erizos en el liderato y con un gran momento deportivo; no obstante, Óscar Ramírez busca que su equipo mantenga la humildad.

“El camerino es lo más importante, no hemos ganado nada. Estamos ahí y seguimos, no nació de mi decirlo, nació de los grandes (jugadores) decirlo. Esa parte de ubicación que debemos tener ahí, ganamos a un gran equipo, totalmente diferente al del otro partido en el Saprissa. Espero que dentro de muy poco nos dé para más armas. Humildad, ubicación, eso es todo. Estamos en la 30 aún, no ha pasado nada, esperamos llegar al que sigue, al siguiente número (31), pero todavía falta”, declaró “Machillo”.

El técnico rojinegro asegura que, pese a ver aspectos positivos en el terreno de juego, hay mucho trabajo pendiente.