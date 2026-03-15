Cristopher Núñez expresó que no ha tenido suerte en la Tricolor al no ser llamado en diferentes convocatorias. El diez brumoso fue convocado al microciclo que hará Fernando “Bocha” Batista previo a los amistosos de la próxima fecha FIFA.

“En este tema de la selección creo que no he tenido mucha suerte, porque cuando jugaba en Grecia, por ahí el entrenador solo llamaba del fútbol nacional y cuando ya me vine se llamaba de afuera. Es un proceso, uno trabaja para poder representar al país, es un sueño de todo futbolista, y bueno, ahora queda demostrar para ganarse un campo”.

Núñez siente que no ha tenido oportunidad pero no lo toma como una excusa, sino como una motivación para dar lo mejor de él cuando le den la oportunidad.

“Siento yo que es la oportunidad, creo que no he tenido mucha oportunidad, no es excusa. Pero bueno, uno trabaja para eso, me prepararé mejor para cuando llegue la oportunidad”.

Núñez fue llamado junto a sus compañeros Douglas López, Fernán Faerron, Christopher Moya y Luis Flores para este microciclo previo a los partidos amistosos ante Irán y Jordania.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra