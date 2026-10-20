Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), cuestionó los recortes a la educación pública y advirtió que reducir la inversión en programas sociales puede afectar la seguridad y las oportunidades de desarrollo de los costarricenses.

Claudia Dobles

Diputada CAC “No hay sistema de seguridad que aguante si no invertimos en educación, si no invertimos en programas sociales, si no invertimos en cuido, si no invertimos en salud”, manifestó Dobles durante la marcha de las universidades públicas.

La legisladora se refirió a la aprobación de una moción que recorta más de ₡8.048 millones al financiamiento de las universidades estatales.

Cuestiona recursos para publicidad y equipos

Dobles cuestionó que se reduzcan fondos para las universidades públicas mientras, el presupuesto contempla más de ₡2.000 millones para publicidad y recursos para vehículos y equipos del Ministerio de la Presidencia.

La diputada advirtió que los recortes podrían afectar las becas, la apertura de nuevos cupos y la posibilidad de ampliar la presencia de las universidades en las zonas rurales.

“Estamos limitando la posibilidad y la oportunidad de educación a miles de costarricenses que con las universidades públicas es la única forma de movilidad social y de acceder a la educación superior que puedan tener, sobre todo en las regiones”, expresó.

Advierte sobre pérdida de empleos

Foto: Sergio Espinoza. Una multitudinaria manifestación se llevó a cabo este martes.

La legisladora también vinculó la inversión social con la generación de oportunidades laborales. Señaló que la pérdida de empleos en el sector agropecuario preocupa por la falta de alternativas para las personas afectadas.

“Ahí donde estamos perdiendo un empleo en el sector agro, ¿cuál es la otra opción digna que estamos dando? Se lo estamos dando al crimen organizado en muchos casos”, afirmó.

Dobles sostuvo que la movilización también busca defender programas de cuido, salud y cultura, además de la educación pública.