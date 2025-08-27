A días de enfrentar a Nicaragua y Haití por las fechas 1 y 2 de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, hay un nombre sobre el que recaen todas las esperanzas en la delantera tricolor: Alonso Martínez.

“AM16” está en gran momento. Luego de la Copa Oro, donde el balón que pudo darle la victoria a la Sele ante Estados Unidos se estrelló dolorosamente contra el vertical, Alonso tomó revancha. Su presente futbolístico es, sin duda, la mejor noticia para Miguel Herrera y el cuerpo técnico de la Selección Nacional.

En 10 partidos recientes, Martínez ha anotado 8 goles (tres de ellos en un solo encuentro). Es, junto a Keylor Navas, uno de los jugadores más inamovibles en el once que “El Piojo” alista para enfrentar a Nicaragua el próximo 5 de setiembre. Su lugar en la lista que anunciará Herrera este viernes parece asegurado. La gran incógnita ahora es: ¿quién debe acompañar a Alonso en la delantera tricolor?

Manfred Ugalde no atraviesa su mejor momento en Rusia. Con el Spartak, el “9” de la Sele no ha logrado marcar en 7 partidos disputados, y en 4 de ellos ni siquiera logró rematar al arco.

Ante esta situación, Herrera podría considerar a otro legionario que sí vive un buen momento: Anthony Contreras. Aunque no fue convocado a la Copa Oro, el delantero del Riga FC ha jugado 12 partidos desde julio y ha marcado 8 goles, incluyendo 4 en un solo juego. Su inclusión sería una alternativa fresca y en forma para el ataque, aunque hasta ahora no ha sido tomado en cuenta en este proceso eliminatorio.