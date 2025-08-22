La diputada frenteamplista Rocío Alfaro pidió cuentas al presidente Rodrigo Chaves sobre la presencia de Christian Bulgarelli en la reuniones grabada por parte de la exministra de Comunicación Patricia Navarro.

“No hay explicación para la presencia de Bulgarelli en la reunión con el presidente”, señaló la diputada.

Pese a los cuestionamientos de Alfaro, el mandatario evitó responder argumentando que esta información no tiene relevancia en la causa que tiene el Ministerio Público por el Caso-BCIE.

“La prueba testimonial reafirma que hubo presiones para que (Bulgarelli) al tener el contrato estuviera condicionado en entregar el dinero a Federico Cruz, (conocido como “Choreco”)”, afirmó la legisladora.

Por su parte, Chaves afirmó que la tesis de Alfaro confundía “realidad con probabilidad”, así como insistió en que la única evidencia es la declaración de Bulgarelli, la cual “es contradictoria”.