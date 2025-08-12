Este viernes 15 de agosto, Día de las Madres, todo vehículo podrá circular por San José sin temor a una sanción, incluso las placas finalizadas en 9 o en 0, asegura el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Las celebraciones en lugares de alta afluencia, como visitas a familiares, cementerios, ir a hospitales, entre otros, son razones de peso para no aplicar la restricción vehicular por número de placa durante este viernes, según el Ministerio.

Sumado a lo anterior, es un fin de semana largo que miles de costarricenses acostumbran a disfrutar fuera de la capital.

Fotografía cortesía MOPT

La medida volverá a aplicarse el próximo lunes 18 de agosto, a las placas finalizadas en 1 o en 2.

Importante recordar que la restricción vehicular por número de placa se aplica en todo el anillo de Circunvalación, excepto en el tramo nuevo entre La Uruca y el cruce de Calle Blancos, de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., iniciando los lunes con las placas finalizadas en 1 o en 2 y finalizando los viernes con las que termina en 9 o en 0.