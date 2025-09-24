Mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45195-MICITT, ya publicado en el diario oficial La Gaceta, las radioemisoras y televisoras continuarán al aire.

La medida oficializa la ampliación de la vigencia de las concesiones administrativas de frecuencias para radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito, por lo que no habrá un “apagón” por el momento, tal y como había señalado el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

El Gobierno confirmó que ampliará los contratos vigentes con los actuales concesionarios hasta un día después de la emisión de los resultados oficiales de los comicios de 2026.

Según indicó el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), a través de su jerarca Paula Bogantes, la medida busca garantizar la transparencia en las elecciones presidenciales de 2026.

“Esta decisión se fundamenta en la necesidad de salvaguardar el interés público y asegurar la estabilidad y continuidad del servicio prestado por los medios de comunicación durante el proceso electoral nacional 2025-2026”, enfatizó la cartera.

Es temporal

No obstante, la medida es temporal, ya que el proceso concursal para otorgar nuevas concesiones se encuentra en fase de instrucción por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

El Ejecutivo subrayó que esta prórroga no implica una renuncia al proceso de modernización y democratización del uso del espectro radioeléctrico, un bien de dominio público.

“Seguirá su curso porque es necesario que el espectro, que pertenece a todas y todos los costarricenses, se gestione con justicia, equidad y transparencia”, aseveró.

Antecedentes

Todo el tema del “apagón” se remonta al 2 de abril, donde el mandatario en conferencia de prensa advirtiera de no prorrogar las concesiones en caso de no aprobarse el expediente 24.461, lo que generaría un “apagón” de medios.

Este proyecto plantea que las empresas que operan frecuencias de radio y televisión paguen un canon calculado como un porcentaje de sus ingresos.

En el caso de la televisión, será del 7,73% de los ingresos brutos, mientras que en la radio será del 3,13%.

El cobro se aplicará únicamente sobre las ganancias obtenidas por el uso de las frecuencias que el Estado les concede para transmitir.

Tras lo señalado por el mandatario, un día después el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó al Micitt abstenerse de realizar cambios sino hasta que se den los resultados de las próximas elecciones.