El expresidente Luis Guillermo Solís aseguró este jueves que nunca hubo alertas sobre otras actividades del extraditable Celso Gamboa cuando ocupó el cargo de ministro de Seguridad en su gobierno.
“No se tenía alerta ni de autoridades nacionales ni internacionales con las cuales él venía trabajando desde antes, me refiero no solo a la DEA, sino de otras regionales”, dijo.
Así lo dio a conocer el exmandatario en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Además, indicó que fue invitado a formar parte de su gobierno por sus antecedentes de director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), fiscal en Limón y jerarca de Seguridad Pública.
El exmandatario señaló que Gamboa dejó el cargo nueve meses después para volver al Poder Judicial.
“Posteriormente a esa renuncia no tuve contacto con don Celso”, resaltó.
Por otra parte, recordó que en el caso del expediente judicial por la importación de cemento chino no forma parte de la causa ni como investigado ni acusado.
Solís se presentó en audiencia ante el foro legislativo como parte del expediente que analiza una posible disminución en temas de seguridad por parte de la administración de Rodrigo Chaves.