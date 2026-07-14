La velocista costarricense Daniela Rojas afrontará los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un objetivo claro: volver al podio y convertir esta competencia en la recompensa a un año que, según reconoció a Grupo Extra, ha estado lleno de dificultades.

La atleta nacional disputará su tercera participación en estas justas regionales y llega con la experiencia de haber conquistado la medalla de bronce en la edición anterior en 400 m vallas, un resultado que ahora buscará igualar o incluso superar.

“Estoy muy contenta, muy emocionada. En la edición pasada logré medalla de bronce y esperamos poder repetir podio. En esta edición vamos a darle todo”, aseguró en entrevista exclusiva.

Rojas explicó que el 2026 no ha sido sencillo, pues ha tenido que enfrentar distintos obstáculos en su preparación. Sin embargo, lejos de desmotivarse, utilizó esas dificultades como combustible para llegar en la mejor forma posible a la competencia.

“Ha sido un año un poco complicado, pero estamos trabajando bastante fuerte este último mes para llegar con todo”, comentó.

Para la costarricense, los Juegos representan mucho más que una oportunidad de pelear una medalla, también significan una posibilidad de demostrar que puede dejar atrás los momentos difíciles vividos durante la temporada.

“Creo que el deporte está lleno de revanchas y quiero ver esta competencia como una revancha a todo lo que se ha venido dando este año, que la verdad no ha sido un año fácil para mí”, afirmó.

La tarea, sin embargo, no será sencilla. Daniela reconoce que enfrentará a rivales de talla mundial, varias de ellas con experiencia en Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales, por lo que sabe que cada centésima de segundo marcará la diferencia. “No está tan fácil porque tengo atletas de muy alto nivel, atletas olímpicas y mundialistas. He estado en finales mundiales y olímpicas también. No es tan fácil como suena, pero vamos a ir a darle todo para salir bien”, concluyó.