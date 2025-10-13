Pregunta directa y respuesta inmediata. ¿Qué más debe hacer la Sele para no seguir empatando? El zaguero Juan Pablo Vargas respondió de una, de cara al juego de hoy entre Costa Rica y Nicaragua. “Hay que ganar, porque no estamos ganando, no hemos ganado y ese es el pecado grande. Es ganar, porque de la disposición y las ganas no nos van a hacer falta. Nos jugamos el pase a un mundial y nadie quiere hacer las cosas mal ni dar menos”.

Recuerda que en Managua el juego fue de ida y vuelta. Presiente que estaremos ante un partido abierto, en vista de la necesidad de cada uno de puntuar. “La obligación es ganar y más para nosotros que estamos en casa. No será el fútbol más vistoso, pero vamos a tener tranqulidad para encontrar los espacios”.

Balón parado es un arma letal

Si en algo se han enfocado es en hacer valer los tiros de balón detenido o táctica fija. El futbolista reconoce que “es un recurso muy fuerte que podemos tener. Todo empieza con un buen cobro y con la tranquilidad de que el balón irá a la zona donde se practica”.