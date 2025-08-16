El volante del Saprissa, Jefferson Brenes acepta no estar en condiciones, pero tiene la esperanza de recuperarse. Advierte lo complicado que será medirse este domingo a las 3:00 p.m. ante Liberia en la Ciudad Blanca.

¿Cómo se siente?

Soy autocrítico, sé que no he tenido un buen arranque. De la lesión estoy al 100%, pues no pude completar la pretemporada por estar en la selección y tuve una carga muscular. Como lo hablo con el cuerpo técnico, ocupo minutos. No estoy en mi mejor nivel y quiero mejorar, para mis compañeros y la afición. Soy el primero en levantar la mano cuando las cosas no me están saliendo.

¿El equipo está consciente?

Uno puede tener un día o partido malo, pero la actitud no es negociable. Somos conscientes de eso, no podemos hablar del pasado. Hay que vivir el presente, ir a Liberia, donde será un partido complicado, ante un equipo que juega bien en casa.

El clima estará pesado, pero tenemos que ganar, para después ir a Panamá, donde tenemos otra final.

¿Qué analiza del rival?

Liberia es un buen equipo, han empezado bien y van arriba. Será un lindo partido, ninguno querrá regalar nada. Están en casa y jugarán con el clima, con la afición y están contra Saprissa. Hay que hacer un partido inteligente. Los hemos analizado y debemos ganar para retomar la confianza, que es lo que nos hace falta.

¿Cómo reponerse?

Ya sabemos que el partido pasado fue un golpe duro para nosotros, pero tenemos que mejorar. Ya del pasado no podemos hablar y debemos ir a Liberia a ganar, porque hay que retomar esa confianza que el equipo ha tenido. Somos conscientes también de que no hemos hecho los mejores partidos, pero esta semana larga ha sido buena para mejorar y ver todas las cosas que hemos hecho mal.