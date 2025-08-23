Banderas tricolor y turquesas, cornetas, imágenes de jaguar en carteles y camisas; así como un grito unísono de “no están solos”, este fue el panorama que recibió a Rodrigo Chaves durante su comparecencia ante la Asamblea Legislativa.

Horas antes, previo a la cita con los diputados, el ambiente parecía frío, sin embargo, conforme empezó a llegar el sol, el ambiente también calentó para los afines al Gobierno, quienes se movilizaron desde diferentes partes del país.

“Lo que está pasando en Costa Rica es histórico, y estamos muy confiados en que lo que viene va a ser mejor, y confiamos en los que están trabajando en ello”, comentó Maximiliano Cisneros, hermano de la diputada y quien se encontraba entre los presentes.

“Estamos apoyando porque traen al presidente a quitarle el fuero, y tiene que quedar claro que nuestro pueblo no quiere que él pierda la inmunidad”, especificó Shirley Carmona, otra de las asistentes.

Conforme avanzó la mañana se hizo presente la provincia caribeña, con cinco buses y alrededor de cuatro comparsas para amenizar el ambiente.

La cita se desarrolló con tranquilidad, ya que los ciudadanos podían observar en vivo las declaraciones del presidente Chaves gracias a una pantalla instalada en la Plaza de la Democracia.

A la convocatoria además acudieron exfiguras de Gobierno, las cuales ahora buscan obtener el voto costarricense para hacerse con la silla presidencial y las curules legislativas para el periodo 2026-2030.

“Esto es una demostración del amor que le tiene el pueblo a Rodrigo Chaves, al presidente de la República lo sostiene el pueblo”, exclamó Laura Fernández, quien ocupó el máximo cargo en el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) y de Presidencia.

Más allá del acompañamiento, la convocatoria tuvo una carga de agradecimiento y apoyo a la gestión de Chaves, quien salió alrededor del mediodía para dar la cara frente a los presentes.

Al cierre de la jornada se sumaron los jerarcas de algunas instituciones de Gobierno como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).



La candidata Laura Fernández fue bien recibida por los acompañantes.



Se colocó una tarima para observar la comisión.



Otros ministros se hicieron presentes.