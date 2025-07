“No es alguien que vaya a ceder tan fácilmente solo porque está siendo torturado”, indicó la defensa del exmagistrado Celso Gamboa, señalando que, pese a las condiciones que consideran degradantes en su detención y que presuntamente buscan forzar su extradición voluntaria a Estados Unidos, el imputado no va a claudicar.

“Él es una persona muy fuerte. Ha soportado demasiadas humillaciones públicas y sigue dando la cara”, manifestó la abogada Natalia Gamboa, al referirse al régimen de aislamiento y las condiciones en el área de Máxima Seguridad donde permanece su hermano desde hace un mes.

La defensora, quién es además la hermana del extraditable, denunció que las autoridades han desplegado una actitud deliberada para quebrantar la voluntad del exfuncionario, restringiendo su alimentación, limitando su comunicación con la defensa y permitiendo episodios que atentan contra su dignidad.

Uno de los hechos señalados fue una mordedura de roedor que, según dijo, se conoció primero por redes sociales antes que por canales oficiales.

“Que se hiciera público, que circularan memes sobre eso, es una muestra del irrespeto a la dignidad humana. Ni siquiera los abogados teníamos conocimiento del incidente”, expresó.

La defensa también criticó que no se les permita colaborar con la alimentación del imputado, a pesar de que Gamboa ha manifestado sentirse débil y hambriento antes de cada comparecencia. “Nosotros ofrecimos llevarle comida, pero no lo permiten. Incluso hemos propuesto soluciones para no atrasar el juicio, a pesar de las dificultades”, aseguró la defensora.

Sobre el proceso

Con respecto al proceso de extradición, la abogada señaló que el mismo se encuentra prácticamente paralizado.

“No se ha hecho ningún trámite expedito. El juez se ha negado a tutelar derechos básicos como la comunicación. Ni la Sala Constitucional ni los jueces de ejecución asumen su competencia. Eso lo deja en un desamparo total”, advirtió.

La defensa enfatizó que Gamboa no pretende convertirse en una víctima pública, sino exigir condiciones mínimas para ejercer su derecho a defensa.

“Si el objetivo es quebrarlo, no lo lograrán tan fácil. Él sigue firme, enfrentando el proceso como corresponde”, concluyó.

Celso en frases

• “Si no soy extraditado, seré el primero en ir a Texas a ver qué es la cosa”.

• “Ayer dormí con mucha hambre y hoy me va a pasar igual. Y voy a venir con una ropa indigna”.

• “Me siento señalado, como si ya se hubiera juzgado mi caso”.

• “Yo tenía competencia para corregir lo solicitado por Johnny Araya”.