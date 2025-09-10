Washington. (AFP)- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no es su firma la que aparece en una supuesta carta de cumpleaños dirigida al delincuente sexual Jeffrey Epstein, un día después de que la oposición demócrata la hiciera pública.

“No es mi firma y no es la forma en la que hablo, quien me conoce hace mucho sabe que no es la manera en la que me expreso. Es absurdo”, dijo.

La carta, un mensaje mecanografiado insertado en el contorno dibujado de una mujer desnuda, con la supuesta firma de Trump en el lugar de su vello púbico, fue una de las muchas notas enviadas por los amigos de Epstein que fue compilado por su exsocia Ghislaine Maxwell -que cumple una condena de 20 años de prisión- con ocasión de su cumpleaños 50.

El lunes, el Comité de Supervisión de la Cámara publicó una copia del libro y otros archivos personales citados del patrimonio de Epstein.

“Es un sinsentido. Y, francamente, están perdiendo su tiempo”, dijo Trump.

La carta consiste en un breve diálogo entre “Donald” y “Jeffrey”, con el primero en un momento comentando que “los enigmas nunca envejecen”.

Termina con Donald deseándole a Jeffrey un feliz cumpleaños, agregando: “Que cada día sea otro maravilloso secreto”.

La Casa Blanca se declaró este martes favorable a recurrir a expertos en grafología para examinar las firmas atribuidas a Donald Trump en los documentos que lo vinculan con el delincuente sexual.