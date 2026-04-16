“No es lo ideal poner una final antes de un clásico”

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Mariano Torres cuestionó el tiempo de descanso y entrenamiento que tendrá Saprissa previo al Clásico Nacional.

El argentino expresó que solamente tendrán tres días para descansar y señaló que no debieron programar una final antes de un partido tan importante.

“Nosotros estábamos jugando este torneo, estábamos compitiendo y se dio así. Creo que no es lo mejor poner un torneo o una final antes de cualquier partido y mucho menos que un clásico. Pero se dio así, vinimos, competimos, ganamos y a festejar y mañana a recuperarnos para pensar en el clásico”.

El conjunto rojinegro tiene una semana larga para prepararse para el encuentro, mientras que los morados solo dispondrán de tres días.

El Clásico será este domingo a las 5:00 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra