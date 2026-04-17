“No es la primera vez que disparan contra edificios públicos”

Dos balaceras se han presentado contra edificios públicos durante este mes, donde personas han disparado contra las instalaciones durante horas de la madrugada.

Así lo recordó Vladimir Muñoz, subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras el reciente caso de disparos que impactaron una edificación donde laboran funcionarios del OIJ en Los Yoses de Montes de Oca.

“En los últimos tiempos se han dado accionamientos contra edificios públicos, recientemente tuvimos uno por el Parque Nacional, en la Biblioteca Nacional, que también está bajo investigación, es normal que a esa hora se den accionamientos”, afirmó.

El nuevo incidente, ocurrido en Los Yoses, se dio en horas de la madrugada, y la balacera impactó ventanales y paredes de las instalaciones, sin que hubiera daños mayores que lamentar.

Muñoz indicó que será mediante una investigación que se determine si los hechos de la Biblioteca Nacional y los disparos contra el edificio en Montes de Oca están relacionados.

“Los disparos causaron algunos daños contra la infraestructura externa del edificio y el caso se encuentra bajo investigación”, agregó.

Falta de respeto a las autoridades

Para algunos expertos en temas de seguridad, estos eventos de disparos contra instalaciones de cuerpos policiales, demuestra que la criminalidad ha perdido el respeto a las autoridades.

“Todavía no hemos hecho conciencia que desde hace años la delincuencia les ha perdido el respeto a las fuerzas del orden. Lo sucedido en este edificio es algo reprochable, es una clara señal que el crimen organizado le dice a los cuerpos policiales que no tienen miedo”, dijo el criminólogo Jorge Ulloa.

El exdirector policial del OIJ, Gerardo Castaing, afirmó que, en el caso específico del edificio baleado en Los Yoses, estas instalaciones tienen facilidades para estos ataques.

“Estos edificios, de alguna manera deben de proporcionarle protección, que le dé seguridad física a los funcionarios que trabajan en esos lugares, más cuando se trata de edificios alquilados, las autoridades judiciales deben de tomar mejores medidas”, aseguró.

Castaing también considera que se trata de un irrespeto por los s{símbolos de autoridad, así como contra los funcionarios identificados como policías.