Este miércoles, trabajadores del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia se manifiestan en las afueras del centro médico para denunciar lo que califican como una grave crisis laboral, producto del faltante de personal, el recargo de funciones y el desgaste físico y emocional que enfrentan día a día.

Con pancartas como “No es huelga, es defensa de la Salud Pública”, el personal, principalmente de enfermería, se unió al llamado de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) para exigir respuestas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ante el deterioro de las condiciones en el hospital.

Gabriel Guido Sancho, enfermero y miembro del sindicato, indicó que los servicios más afectados por la protesta son cirugías, medicina, emergencias y sala de operaciones, y que el paro se considera total a nivel hospitalario.

“El personal se ve en la obligación de hacer este tipo de herramientas y medidas de presión. No nos gustan, no las queremos, pero nos vemos obligados a hacerlas ante la no atención de las autoridades al llamado que hemos hecho por las vías formales. Cosa que no han atendido durante todos estos años“, señaló.