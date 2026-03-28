Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El juego desarrollado por esta nueva Sele de Bocha no es el deseado. No fue un equipo constante, hubo altibajos en el encuentro, por momentos desconcentraciones, pero al final se remontó un 2-0 para finalizar con un 2-2.

Al final del encuentro los jugadores hablaron en zona mixta con Radio Columbia. En general repasan que saben lo que el profesor quiere aplicar, pero reconocen que les falta tiempo.

El zaguero Guillermo Villalobos indica que no iban por un empate. “Creo que al final no era el resultado que queríamos, pero el equipo se mostró fuerte. Rescato la actitud y la garra del equipo, siempre fuimos al frente. Contento de volver a la selección, siempre es un privilegio defender al país”.

Agradece la confianza del profesor hacia él, al que conoce desde hace muy poco. Cuenta que lo que queda es darlo todo en la cancha para respaldar su idea.

No le gusta hablar de nombres en particular, sino en toda una selección. “Nos podemos equivocar, pero fue un gran partido y un esfuerzo gigante”.

El delantero Warren Madrigal alaba a Batista. A su criterio es un estratega que apoyará a los de menor edad. “Es un entrenador que quiere ganar y ayudarnos a los jóvenes y eso nos inspira. Hay que estar preparado y siempre que salimos a la cancha hay que darlo todo”.

El futbolista del Nashville repasa que “estamos muy fuertes, agradecidos con el profesor y eso nos da una motivación extra. Comenzó un nuevo proceso y queremos hacer las cosas bien. Cada uno debe hacer las cosas mejor, el fútbol cambio mucho y debemos ver hacia adentro. Hay mucho por mejorar. Me encanta tener mucha competencia, porque eso nos ayuda a seguir mejorando”.

“Tuvimos actitud”

Josimar Alcócer es claro en indicar que al reponerse la Sele de un marcador hay un gran mensaje. “Se me dio el gol y volvimos de un 2 a 0. Eso demuestra que tuvimos actitud.

En el segundo tiempo bajamos un poco la intensidad y concentración y vinieron los dos goles. A penas tuvimos dos entrenamientos y para muchos es apenas el primer partido”.

A su criterio la idea de Batista es que el equipo sea intenso y que siempre vaya al ataque. “El profe nos comentó que es bastante exigente con la táctica fija y tenemos gente alta, además de cobradores muy buenos”.