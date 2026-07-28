El fiscal general Carlo Díaz realizó una conferencia de prensa donde se refirió a los cuestionamientos que ha realizado el Poder Ejecutivo por el traslado de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, a tribunales de San José.

Desde el Ejecutivo y legisladores oficialistas se cuestionó por qué se trasladó en horas de la mañana a “Diablo” y a Jonathan Pérez, alias “Tan”, si la audiencia de medidas cautelares estaba citada para la 1:30 p.m.

Díaz indicó que recibió el permiso de las autoridades estadounidenses de la DEA para informar de la reunión que sostuvieron con Arias durante la mañana del lunes en los tribunales de San José.

“La preocupación ya se generó; cuando empiezan este tipo de cuestionamientos, uno dice: ¿Cuál es el temor o cuál es la preocupación?”, afirmó.

El jerarca del Ministerio Público confirmó que estas aclaraciones las ha dado por las dudas que se han generado desde altas esferas del gobierno y del Congreso.

“Se quiere hacer un show de una situación normal. Hemos recibido múltiples cuestionamientos y críticas infundadas por parte del Poder Ejecutivo; yo no sé cuál es el temor que tienen o la preocupación que tienen desde el Poder Ejecutivo”, agregó.