Rafael Segura fue electo recientemente magistrado de la Sala Tercera, sustituyendo a Jesús Ramírez, quien dejó el cargo después de 40 años en Corte Plena.

Para alcanzar el cargo de magistrado titular debió pasar tres concursos, y en el último superar siete rondas de votaciones en la Asamblea Legislativa.

Segura conversó con Diario Extra y detalló que tiene una visión de lo que podrían ser sus objetivos para ayudar a lo interno de la Corte Suprema de Justicia.

¿Dónde están enfocadas sus prioridades?

A nivel digamos de Corte, yo creo que es necesario ser más más horizontales. No en vano dicen que somos, bueno, que somos, digo yo, que en Corte están casi en el Olimpo, que no tienen un contacto directo con el funcionario judicial.

¿Pero qué se debe mejorar ahí?

Me parece que no basta con ir a hacer visitas sino escucharlos (funcionarios), porque es necesaria una retroalimentación de verdad. Me parece que Corte tiene que hacer esa labor de no solo ir al lugar, sino ver de verdad y escuchar lo que se está pidiendo.

¿Por qué pasa esto?

Ha habido leyes que hacen que esté “fregadísimo” el asunto con los funcionarios judiciales, tenemos ocho años sin aumento de salario, el costo de vida sigue subiendo, la regla fiscal y la carga laboral es complicada también.

¿Qué implicaciones tiene eso para ustedes?

Es un hecho que, debido al lamentable acontecimiento de un compañero juez (Sergio Quesada) se ha hecho un despertar de organizaciones, cosa que es válida, pero creo que se aprovechan algunas como para poner mal al Poder Judicial.

¿Pero si existe esa carga laboral de funcionarios?

Si, pero se realizan muchas cosas. Creo que hay trabajos silenciosos que se hacen que no tienen que estar divulgándose, pero parece que la gente lo necesita.

¿Es suficiente el equipo se salud mental?

El grupo de psicología es pequeño y por lo general aborda casos judiciales, no aborda lo interno al Poder Judicial, a los a los funcionarios judiciales.

Estas atenciones, muchas veces es cargar, de más trabajo a la gente de psicología.

¿También hay abusos en cantidad de atenciones?

Hay que reconocer que muchas veces pasa lo de “Pedrito y el lobo”, hay gente que se abusa de citas médicas y de otras cuestiones, para efecto de no ir o no abordar el trabajo, es lo mínimo, pero sucede.

¿Cómo puede Sala III ayudar a bajar la mora judicial?

Lo primero que hay que hacer en mora porque creo que nos abarca el 70%, es sacar cobro del Poder Judicial.

Yo sé que hay proyectos de ley, tres o cuatro, en donde quieren sacarlo para que sean los notarios los que puedan hacer eso.

¿Por qué las causas de cobros?

Yo recuerdo que, en Guadalupe, como nosotros teníamos esa labor, mes a mes, son casi 70 mil causas de cobro que entran, y son tres secciones, es altísimo.

¿Qué otra solución?

Hay una propuesta que, yo incluso soy un poco más ambicioso, sé que va a ser criticable, que los juicios sean unipersonales. Eso abordaría más casos.

¿Con el crimen organizado la delincuencia juvenil es la misma?

Efectivamente la delincuencia juvenil no es jamás la misma de antes. Le puedo decir que hace unos dos años, más o menos, en este instante no tengo el dato exacto, pero pasamos de 60 muchachos detenidos a 93 en Zurquí.

¿Y en otros centros?

En el Ofelia Vincenzi, donde está el adulto joven, muchachos que superan los 18 años, todavía es más complicado, porque aumentó, están casi 140 muchachos.

¿Cómo abordar sanciones a nivel juvenil?

Lo de las sanciones una vez más se lo puedo decir a cualquiera, tenemos casi que las más altas de Latinoamérica, no debe ser modificable.

¿Qué propone?

Es necesario que las etapas de investigación se puedan ampliar un poco más en procura de que el Ministerio Público tenga las herramientas necesarias.

¿Se refiere a ampliar la detención provisional?

Estas detenciones provisionales podrían extenderse un poco más por ley, haciendo una modificación bajo supervisión del tribunal, que la vaya supervisando igual que en adultos cada tres meses.

Carrera judicial

• 28 años de experiencia en el Poder Judicial

• Inició como defensor público en 1997 en Golfito

• Alrededor de 10 años entre Golfito y Pérez Zeledón

• Pasó a San José en temas de Ejecución de la Pena

• Posteriormente estuvo en San Joaquín de Heredia

• En 2017 fue electo magistrado suplente

• Ocupó en dos ocasiones de manera temporal el cargo de magistrado

• Pierde dos concursos para ser magistrado titular

• Es electo magistrado titular en 2025