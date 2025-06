Pride 2025 llenó calles de San José

Miles de personas marcharon en San José en el denominado Pride 2025 advirtiendo que “no volverán al closet” y que “no respaldarán a ningún candidato (a) que no respeten los Derechos Humanos” de los Derechos Humanos” de las personas LGTBIQA+.

La Marcha del Orgullo 2025 salió de la estatua de León Cortés, en La Sabana sin ningún contratiempo, con la presencia de cientos de familias y menores de edad.

En medio de música, globos, maquillaje y banderas multicolores, se posicionaron consignas como “El Orgullo Nos Une” y “Más Amor, Menos Odio”, todas, según la organización, para sensibilizar a las personas sobre derechos de la comunidad.

“No nos vamos a ocultar, ni encerrarnos. Este evento está marcado por el respeto, hay muchas familias y en este año, tenemos un propósito importante: Decirle a la gente que el voto de la comunidad LGTBIQA+ es importante, igual al de toda la población y no se lo vamos a dar a ningún partido que negocia con nuestros derechos. No vamos a regresar al closet, no somos invisibles ni tenemos que avergonzar de nada. Somos ciudadanos como todas las personas, incluso aquellos que nos critican”, señaló Geovanny Delgado, vocero del Pride.

El evento tenía contemplado cerrar con un concierto en la Plaza de la Democracia, no obstante, la organización lo terminó en las inmediaciones de la Caja por la medida que tomó la Comisión de Espectáculos Públicos de prohibir la actividad para menores de edad.

El evento cerró sin ningún contratiempo y en todo momento, hubo acompañamiento de la Policía Municipal de San José.