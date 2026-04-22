Las estafas digitales continúan evolucionando, y una de las principales herramientas utilizadas por los ciberdelincuentes es WhatsApp.

De acuerdo con expertos, uno de los métodos más comunes inicia con algo aparentemente inofensivo: un código de verificación. Los estafadores logran engañar a las víctimas para que compartan este código, lo que les permite tomar el control de la cuenta en cuestión de minutos.

Según datos de Meta Platforms, durante 2025 se eliminaron millones de cuentas vinculadas a redes de fraude, incluyendo más de 6,8 millones en WhatsApp, lo que refleja la magnitud del problema.

Foto: Randall Sandoval.

¿Cómo operan estas estafas?

Entre las modalidades más frecuentes destacan la solicitud de códigos “por error”, la suplantación de identidad de familiares o instituciones, y mensajes urgentes que buscan generar presión. También se han detectado casos de secuestro de cuentas, conocido como ghost pairing, y ofertas falsas de empleo o premios que terminan en robo de datos o dinero.

Los ciberdelincuentes suelen utilizar frases como “cambié de número”, “necesito ayuda urgente” o “tiene un paquete retenido”, acompañadas en muchos casos de enlaces fraudulentos.

Especialistas de la empresa Soluciones Seguras advierten que estos esquemas funcionan porque apelan a emociones como el miedo, la urgencia o la confianza. Incluso, hoy combinan mensajes, llamadas y audios para hacer el engaño más creíble.

Foto: Raquel Vargas.

¿Cómo protegerse?

Las recomendaciones clave son no compartir nunca códigos de verificación, desconfiar de mensajes inesperados, evitar abrir enlaces sospechosos y activar la verificación en dos pasos dentro de la aplicación.

Las autoridades y expertos coinciden en que la prevención es fundamental, ya que muchos de estos fraudes comienzan con una acción tan simple como compartir un código.