La persecución penal no es suficiente para impactar las organizaciones criminales, sino que es necesario ir tras sus bienes y patrimonio, según Wagner Molina, fiscal adjunto contra la legitimación de capitales y capitales emergentes.

Molina conversó con Diario Extra durante la rendición de cuentas de las Fiscalías del Crimen Organizado, donde se brindaron estadísticas relacionadas con el aumento de estos delitos.

“La persecución patrimonial es bastante importante, no basta solo la persecución penal, es necesario también golpear el músculo financiero y económico de las organizaciones”, explicó.

El fiscal destacó la gran cantidad de recursos que la Fiscalía ha logrado quitar a los grupos criminales.