La persecución penal no es suficiente para impactar las organizaciones criminales, sino que es necesario ir tras sus bienes y patrimonio, según Wagner Molina, fiscal adjunto contra la legitimación de capitales y capitales emergentes.
Molina conversó con Diario Extra durante la rendición de cuentas de las Fiscalías del Crimen Organizado, donde se brindaron estadísticas relacionadas con el aumento de estos delitos.
“La persecución patrimonial es bastante importante, no basta solo la persecución penal, es necesario también golpear el músculo financiero y económico de las organizaciones”, explicó.
El fiscal destacó la gran cantidad de recursos que la Fiscalía ha logrado quitar a los grupos criminales.
“Más de ¢9 mil millones están en el erario, lo mismo que una gran cantidad de bienes inmuebles y bienes muebles”, explicó. Además, resaltó una serie de casos en los que la Fiscalía intervino para poder impactar a estos grupos.Como parte de los resultados del 2024 de la Fiscalía se lograron establecer un total de 13 acusaciones contra estos grupos criminales.