La tarde de este domingo, 2 menores de edad, de 10 y 12 años, perdieron la vida tras un accidente acuático ocurrido en el sector de Tacacorí de San Isidro, Alajuela, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El incidente fue reportado a las 5:51 p. m. A la llegada de las unidades de emergencia (una básica y otra avanzada), ambos menores fueron encontrados en paro cardiorrespiratorio.

Tragedia en Alajuela, niños mueren ahogados. Foto: corresponsal Roger Soto.

Los socorristas les practicaron maniobras de reanimación por más de 30 minutos, sin que fuera posible restablecer sus signos vitales.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas eran hermanos.

En el lugar se realizaba una fiesta privada, y al parecer los menores ingresaron sin autorización de los dueños de la finca.

Cuando la comparsa que participaba en la actividad se preparaba para retirarse, algunas personas notaron a los niños flotando en la piscina. De inmediato, varios integrantes del grupo se lanzaron al agua para intentar rescatarlos y alertaron al sistema de emergencias 9-1-1.

Al sitio se desplazaron unidades de la Cruz Roja de Sabanilla de Alajuela y Alajuela Centro, con soporte avanzado, quienes brindaron maniobras de reanimación durante varios minutos.

Sin embargo, los menores permanecieron sumergidos por un tiempo prolongado y ambos entraron en paro cardiorrespiratorio, por lo que fueron declarados fallecidos minutos después.

Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación por parte de las autoridades judiciales, quienes se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos y continuar con las diligencias correspondientes.

Con información del corresponsal Roger Soto.