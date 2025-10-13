Un grupo de estudiantes en Ciudad Cortés de Osa reciben clases, hacinados, entre pasillos, en el comedor y hasta al aire libre. No hay palabras que describan las condiciones de la Escuela Nieborowsky.

Pese a ser la principal escuela del cantón, tener más de 100 años de historia y haber graduado a destacados profesionales de la Zona Sur, su directora no duda en señalar que el centro educativo y el pueblo fueron abandonados.

“Acá no hay fuentes de empleo. La mayoría de estudiantes son de escasos recursos. Puede darse una vuelta por la comunidad y ver el deterioro de infraestructura. No hay economía. Estamos olvidados”, comentó la directora de la escuela, Yazmina Sánchez Chaverri.

Fotografía Raquel Vargas

En conversación con Grupo Extra, ella calificó la situación como “sumamente preocupante” y de “hacinamiento”.

Esta comunidad acumula más de 6 años esperando por una nueva infraestructura. Licitaciones fallidas y el silencio administrativo hacen que la Junta de Educación y la administración se sientan “a la deriva”.

Cuando llueve, los profesores explican que las aulas se inundan y que caen “chorros de aguas por las paredes”.

Fotografía Raquel Vargas

La infraestructura actual con más de 50 años de antigüedad colapsa cuando hay tormentas: los caños se taquean y el barro se apodera del lugar.

Sin espacio

Debido a la falta de espacio, se han tenido que utilizar y dividir áreas que no son aptas para la enseñanza como:

La biblioteca ahora es aula de preescolar.

El comedor se dividió para crear otra aula de preescolar.

Algunos pasillos forman aulas.

Fotografía Raquel Vargas

Otra afectación se da con los niños de atención prioritaria. Por ejemplo, los menores atendidos en áreas de fisioterapia y atención temprana están en espacios inadecuados.

El centro atiende a 237 estudiantes, más una población externa de unos 30 estudiantes en terapia física y entre 15 y 20 en atención temprana, que incluye niños no escolarizados referidos por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Los materiales están en cajas y en alto para evitar daños durante la época de lluvias. Fotografía Raquel Vargas

Fotografía Raquel Vargas

Raíz del problema

La solicitud de construcción de la Escuela Nieborowsky se remonta a 2017, cuando se inició el proceso para la construcción de este centro.

Fotografía Raquel Vargas

En el 2023 se notificó que la escuela entraría en el paquete de préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) debido a los desastres naturales que afectaron a Ciudad Cortés.

Sin embargo, el cartel quedó desierto e impactó directamente en las finanzas del centro:

Tras una reunión con la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), se les indicó que la construcción comenzaría a más tardar en noviembre de 2024.

Gasto Innecesario: la Junta de Educación incurrió en el gasto de alquilar un lugar alternativo por un año para trasladar a la población estudiantil.

El primer cartel fue declarado desierto: la Junta de Educación tuvo que realizar rifas y bingos para poder recaudar los fondos y pagar el alquiler, el cual se mantuvo hasta julio pasado.

Un nuevo proceso de construcción fue abierto y la participación de oferentes se extendió hasta finales de octubre.

Fotografía Raquel Vargas

“Acá en Ciudad Cortés casi no hay infraestructura para poder trasladar a los niños, la municipalidad no cuenta con salones comunales o algo donde nosotros nos puedan prestar, entonces no podemos volver a incurrir en lo que pasamos que fue alquilar un lugar y quedarnos sin fondos”, expresó Sánchez.

La directora señala que ha enviado correos electrónicos a la DIE y al ministro de Educación para solicitar información, pero siguen sin respuesta.

El nuevo diseño de la obra generó gran ilusión en la comunidad, pues contemplaba una altura que evitaría futuras afectaciones por los fenómenos naturales.

El plan en papel de la nueva escuela contemplaba el siguiente diseño:

La última respuesta recibida por la directora fue el 29 de julio, de parte de una ingeniera de enlace, quien indicó que estaban “ideando alguna estrategia” para evitar que el paquete completo de la Región Brunca saliera de cierre, pero sin dar noticias específicas.

Fotografía Raquel Vargas

Ministro: “Va porque va”

Grupo Extra consultó al Ministro de Educación, Leonardo Sánchez, quien dijo no conocer detalladamente el caso, pero que la construcción “va porque va”.

“Lo que estamos tratando de desarrollar es ajustes en el cartel para garantizarnos que no quede desierto. Eso es lo que hemos hecho en otros casos y ha salido ya exitoso”.

“Una vez que modificamos algunas condiciones del cartel, hemos garantizado que en una segunda o tercera etapa incluso ya se puede adjudicar una empresa, que es lo que queremos todos”, explicó el jerarca.