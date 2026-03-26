Niño es trasladado crítico tras mordedura de serpiente

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense atendió la noche del miércoles a un menor de aproximadamente 10 años que sufrió una mordedura de serpiente en el sector de San Cristóbal, en Savegre de Quepos, Puntarenas.

El incidente fue reportado a las 6:49 p.m., cuando el niño fue localizado con una mordedura de serpiente terciopelo en su extremidad inferior derecha.

Debido a la gravedad del caso, el menor fue trasladado en condición crítica al hospital de Quepos para su atención especializada.

La emergencia fue atendida por una unidad básica.