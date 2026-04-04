Niño es herido durante balacera en Alajuelita

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un niño de 9 años resultó herido por arma de fuego la madrugada de este Sábado Santo, luego de que varios disparos impactaran su vivienda en el sector de San Felipe, en Alajuelita.

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente fue reportado alrededor de la 1:00 a. m., en medio de una balacera ocurrida en las afueras de la casa del menor.

“En apariencia el menor de 9 años se encontraba dentro de su vivienda y supuestamente por razones que se investigan a esta habrían ingresado varios proyectiles de arma de fuego”, explicó el OIJ.

Según el reporte preliminar, 2 de los proyectiles impactaron al niño en una de sus piernas, provocándole heridas que requirieron atención médica inmediata.

El menor fue trasladado inicialmente a la Clínica Solón Núñez y posteriormente remitido al Hospital Nacional de Niños, donde continúa bajo atención médica.

Las autoridades judiciales mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho y dar con los responsables.