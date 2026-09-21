Niño de 9 años queda crítico tras ser embestido por una vaca

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Un niño de 9 años fue trasladado en condición crítica a un centro médico luego de ser embestido por una vaca en Bebedero de Bagaces, Guanacaste.

La emergencia movilizó a personal de la Cruz Roja Costarricense, que se desplazó hasta el sitio para atender al menor.

A la llegada de los socorristas, el niño presentaba varias heridas, así como posibles fracturas a nivel facial producto del impacto.

Los cruzrojistas brindaron atención al menor y lograron estabilizarlo en el lugar antes de iniciar su traslado de emergencia.

Debido a la gravedad de las lesiones, el niño fue llevado en condición crítica al Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) de Cañas para recibir valoración y atención médica.

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente con el animal.