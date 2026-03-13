Niño de 8 años grave tras sufrir quemaduras 

Un menor de 8 años fue trasladado desde el Hospital de Guápiles al Hospital Nacional de Niños, tras sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo.

El hecho habría ocurrido el jueves 12 de marzo, pese a que el niño habría sido llevado a un centro médico hasta este viernes en la tarde debido a la gravedad de las heridas.

Los reportes preliminares apuntan a que se encuentra en estado grave, fue estabilizado y llevado con personal médico y enfermería hasta San José.

Noticia en desarrollo con información de corresponsal.