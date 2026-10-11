Niño de 3 años queda grave tras agresiones de padrastro y madre

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Un hombre de 39 años y la madre de un niño de solo 3 años deberán cumplir cuatro meses de prisión preventiva mientras son investigados por el delito de tentativa de homicidio calificado en perjuicio del menor.

Ambos adultos fueron detenidos por las autoridades la jornada del viernes tras alertarse sobre el severo estado de salud en el que se encontraba el pequeño.

De acuerdo con el reporte médico y judicial, el niño tuvo que ser ingresado de emergencia e internado en el Hospital Nacional de Niños en condición extremadamente delicada. La inspección médica reveló que el menor presentaba una fractura cerebral, múltiples golpes en el cuerpo y signos evidentes del síndrome del niño agredido.

Las evaluaciones preliminares de los especialistas señalan que las lesiones que presenta el menor no son recientes, sino que podrían tratarse de un patrón de agresiones físicas continuadas durante varios meses, situación que puso en riesgo inminente la vida del niño.

Tras la detención de la pareja, el Ministerio Público presentó las pruebas correspondientes ante el Juzgado Penal, el cual ordenó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos sospechosos mientras avanza el proceso penal para determinar sus responsabilidades en los hechos.