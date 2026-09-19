Ningún diputado completó todas las votaciones de Jornadas 4-3 

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Ningún diputado completó la totalidad de las votaciones de las 4.096 enmiendas del proyecto de Jornadas Excepcionales, mejor conocido como “Jornadas 4-3”, según un conteo de los resultados de las votaciones que iniciaron el 11 de agosto.

Según una revisión realizada por Grupo Extra de los resultados de las votaciones solicitadas por la diputada oficialista Marta Esquivel, fue precisamente ella quien más se acercó a participar en la totalidad de las mociones, pues solamente no participó en una ocasión.

“Lo que te puedo señalar es que sí fue agotador, sobre todo porque requerías una concentración absoluta, ni siquiera ver el teléfono porque de ahí atrasabas el resto de la votación”, dijo Esquivel en declaraciones a Grupo Extra.

A ella le sigue la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Ángela Aguilar, quien no participó en nueve ocasiones.

La diputada Marta Esquivel. Foto: Mauricio Aguilar.

Por su parte, el jefe de la fracción del PPSO, Nogui Acosta, no participó en 72 ocasiones, con un 98,24% de participación, según consta en los datos.

“Lo importante de los datos es ver el compromiso que hay de algunos diputados y por el contrario la falta de compromiso de un número muy importante”, señaló Esquivel en declaraciones a Grupo Extra, a la vez que hizo hincapié en que solamente hubo falta de cuórum en una ocasión.

Esquivel sostiene que el mayor compromiso provino de la bancada oficialista.

“El compromiso real y verdadero fue de los compañeros de Pueblo Soberano, que en su gran mayoría estuvieron siempre al pie del cañón para poder cumplir con este compromiso que teníamos como partido”, refirió Esquivel.

La legisladora señaló que los datos son absolutos y que incluyen, dentro del conteo de no participación, los días con permiso y las ocasiones en que los diputados no votaron.

Plenario de la Asamblea. Foto: Mauricio Aguilar.

El contraste con Dobles

En contraste, la diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, encabeza la lista de legisladores con menor participación durante las votaciones de las 4.096 mociones del proyecto de Jornadas Excepcionales, mejor conocido como “Jornadas 4-3”.

Según un conteo con base en los resultados de las votaciones, Dobles no participó en 2.478 ocasiones, lo que quiere decir que solamente votó en el 39,50% del total, equivalente a 1.618 votaciones.

Grupo Extra consultó al despacho de comunicación de Dobles sobre las razones de su nivel de participación, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

El otro caso es el del diputado del PLN Salvador Padilla, quien participó en 1.870 votaciones, un 45,65%, y no lo hizo en 2.226, equivalente al 54,35%.

Consultado por Grupo Extra, el legislador defendió que el trabajo de un diputado no se limita a su presencia en el Plenario.

“Este diputado tiene claro que la labor legislativa va mucho más allá de estar sentado en una curul. Una diputación también significa estar en el territorio, escuchar a las comunidades y dar seguimiento a sus necesidades”, respondió.

Por su parte, Esquivel cuestionó las ausencias de los dos legisladores opositores.

“La carga no es pareja para todos y probablemente juegan con el tema de que no se les rebaje la dieta porque no rompen el cuórum”, añadió Esquivel.

Foto: Mauricio Aguilar.

Votos diferentes

Los datos reflejan que, en el caso del PLN, los votos no siempre fueron uniformes, ya que en algunas ocasiones varios diputados respaldaron las mociones.

Quienes más veces votaron a favor dentro del PLN fueron Eder Hernández, Janice Sandí, Rafael Vargas, Karol Matamoros, Karen Alfaro, Marco Badilla y Norjelens Lobo.

“Creo que según las iniciativas de los exdiputados anteriores algunos variaron sus criterios al votar y no fueron muchas las ocasiones”, refirió Hernández al respecto.