Un incidente ocurrido en una escuela de Naranjo, Alajuela, dejó a varias estudiantes con síntomas de intoxicación y a una docente agredida, luego de que una alumna de cuarto grado llevara a clases una bebida gaseosa mezclada con alcohol 90.

El director regional de Educación de Occidente, Miguel Sibaja, explicó que la menor compartió la bebida con varias compañeras, lo que generó malestar en las estudiantes. Al notar la situación, la maestra a cargo intervino de inmediato, pero fue agredida por la misma alumna que llevó la bebida.

La Cruz Roja trasladó a las menores afectadas al Hospital de Grecia para su valoración médica, mientras que la docente fue llevada al Instituto Nacional de Seguros (INS) para ser atendida.

La estudiante que llevó la bebida fue remitida al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para recibir la atención correspondiente.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que todas las menores están fuera de peligro y que se activaron los protocolos de emergencia, incluyendo la notificación a las familias y la coordinación con las autoridades de salud y protección infantil.