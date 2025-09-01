La comunicadora y conductora del programa Buen Día, Carolina Monge, anunció con mucha alegría que está esperando una niña junto a su esposo, Víctor Barrantes.

La noticia se confirmó cuando a la periodista le realizaron un ultrasonido y analizaron una prueba sanguínea.

Según mostró Monge en sus redes sociales, al enterarse de la noticia, la pareja celebró en familia con un almuerzo especial, utilizando un juego de “gato” con ositos de colores rosa y azul para revelar el género del bebé. Los abuelos fueron los primeros en descubrirlo, y el grito de felicidad dejó claro que será una niña.

Monge, que ya cumple 18 semanas de gestación, comentó que aún no tienen definido el nombre y que esperan la llegada de la pequeña para enero, si todo va bien.

Incluso sus colegas en el programa matutino le organizaron una “quiniela” para adivinar si sería niño o niña, y la mayoría apostó por una niña, predicción que resultó acertada.

Además, Carolina se tomó con humor los cambios y síntomas inesperados que ha experimentado, lo que hizo que las apuestas en el set fueran aún más divertidas.