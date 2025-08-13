La comunidad educativa de la Escuela Valle de El Diquís está de luto por la muerte de María José Martínez Martínez, de 9 años, quien cursaba el tercer grado y falleció este martes en un accidente de tránsito en Osa.

Docentes de la menor, expresaron su profundo dolor por la pérdida y señaron que “Esta es una noticia que uno nunca quiere recibir, especialmente si es una niña tan querida”.

“Era muy bondadosa, cariñosa, buena estudiante y muy recordada por sus compañeros. Hacemos un llamado a la responsabilidad en carretera, porque hoy una familia llora a su hija por culpa de conductores que no tienen cuidado al manejar”, indicaron amistades en redes.

Por su parte el centro educativo publicó un mensaje de condolencias en redes sociales, “Nuestro más sentido pésame por una pérdida tan inesperada y lamentable. Hoy nuestro personal docente, administrativo y estudiantes se unen al dolor de la familia. Que Dios les conceda la paz y consuelo que necesitan en estos momentos”.

Según OIJ, el vehículo en el que viajaba la menor fue impactado de frente por otro automotor cuyo conductor se dio a la fuga. El choque ocurrió sobre un puente Bailey que solo permite el paso de un vehículo a la vez.