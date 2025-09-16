Una niña de 1 año sufrió graves quemaduras este martes, así lo informó la Cruz Roja Costarricense.

Según reportan las autoridades, el incidente habría sido ocasionado luego de que a la menor le cayera agua hirviendo.

El hecho se habría dado a eso de las 6:30 a.m. de este martes, según las autoridades.

Este suceso se presenta en una zona indígena en la región de Talamanca, Limón.

“Estamos movilizando personal hacia Alto Cohen como una acción preventiva, dado el caso el vuelo no se logre”, destacó Cruz Roja.

Noticia en desarrollo.