Una niña de 4 años salió ilesa de un ataque a balazos que este miércoles dejó a un hombre fallecido en el sector de Pueblo Nuevo, cantón central de Limón, confirmaron las autoridades judiciales.

El hecho ocurrió cerca de las 12:25 p.m., cuando la víctima, identificada como Evaristo Enríquez Rodríguez, de nacionalidad nicaragüense, estaba dentro de un automóvil estacionado a la orilla de la calle con la menor.

Según la versión del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), varios sujetos que viajaban en otro vehículo se bajaron y dispararon en múltiples ocasiones contra el carro. El hombre murió en el lugar debido a los impactos de bala en la cabeza, mientras que la niña resultó ilesa y quedó bajo protección de las autoridades.

Minutos después del homicidio, se reportó el incendio de un vehículo en Envaco, a pocos kilómetros del lugar. Las autoridades investigan si ambos hechos están relacionados.

Agentes del OIJ y del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) realizaron el levantamiento del cuerpo, recolectaron indicios balísticos y mantienen operativos en la zona para dar con los responsables.