Niña de 10 años grave tras atropello en Grecia

Otra mujer resultó herida

La vida de una niña de 10 años se encuentra en peligro luego de que sufriera un atropello por parte de un vehículo tipo 4×4.

El suceso ocurrió a las 9:40 a.m. frente al Palí de Grecia luego de que el automotor invadiera la acera.

Según indicó David Pazos, de la Cruz Roja, la menor presentaba heridas críticas y fue trasladada de inmediato al Hospital San Francisco de Asís.

Junto a la menor, una mujer adulta también resultó con golpes importantes y se envió al centro médico para una mejor atención.

“Una vez en el lugar se constata que hay una mujer adulta y una niña de 10 años. La mujer adulta es trasladada en condición urgente y la niña trasladada en condición crítica al Hospital de Grecia”, expresó.

Las causas de este incidente son inciertas.