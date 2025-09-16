Una menor de un año y medio sufrió graves quemaduras luego de que le cayera agua hirviendo

Según informó la Cruz Roja Costarricense, las quemaduras producto del incidente abarcarían todo el cuerpo de la menor.

El hecho se presenta en el sector de Bajo Bley, Sur de Telire, y según destacó la Cruz Roja, el traslado hasta un centro médico podría durar alrededor de 15 horas.

“Estamos tramitando la autorización para un vuelo humanitario y que las condiciones climatológicas así lo permitan, ya que según se nos informa, está lloviendo en la zona bastante”, destacó Cruz Roja.

Mencionan que las autoridades se encuentran trabajando de manera articulada para auxiliar a la menor.