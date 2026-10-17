NIIF 18: Una nueva forma de entender el rendimiento financiero

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Durante décadas, la NIC 1 ha guiado la presentación de los estados financieros. Su relevo, la NIIF 18, responde a una necesidad concreta: que empresarios, inversionistas y otros usuarios comprendan mejor de dónde provienen las ganancias y puedan comparar el desempeño de distintas empresas.

La NIIF 18 sustituye a la NIC 1 y será obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2027 en las entidades que aplican NIIF completas. Su cambio central está en la presentación y revelación de la información, sin reemplazar los criterios de reconocimiento y medición establecidos en las demás normas.

El estado de resultados clasificará los ingresos y gastos en cinco categorías: operación, inversión, financiación, impuestos a las ganancias y operaciones discontinuadas. Esta última no debe confundirse con el otro resultado integral ni comprende automáticamente cualquier actividad que se cierre o venda. La clasificación exige analizar las transacciones y las actividades de la entidad; el nombre de una cuenta, por sí solo, no determina su categoría.

La norma establece subtotales definidos, como el resultado operativo y el resultado antes de financiación e impuestos a las ganancias, con excepciones previstas para determinadas entidades. Así, los usuarios tendrán referencias más uniformes para evaluar el rendimiento. También mejora la agrupación y el desglose de información en los estados y sus notas.

Además, las medidas del rendimiento definidas por la gerencia que cumplan los requisitos de la norma deberán explicarse y conciliarse con los totales o subtotales exigidos por las NIIF. Esto permitirá entender cómo se calculan y qué ajustes contienen, fortaleciendo la transparencia.

Para el contador, el desafío va más allá de cambiar formatos. Debe capacitarse, comprender el modelo de negocio, ejercer juicio profesional y documentar sus decisiones. Su papel es transformar datos en información útil y explicar qué significan los resultados para quienes toman decisiones.

El empresario debe participar: facilitar recursos, coordinar al personal y revisar con el contador los catálogos de cuentas, sistemas y reportes. La preparación debe comenzar en 2026, porque la aplicación retrospectiva exige adaptar la información comparativa que acompañará los estados de 2027.

La implementación demanda tiempo y esfuerzo, pero también ofrece provecho: facilita la comparación entre empresas, mejora el análisis y fortalece la comunicación con bancos e inversionistas. Para la profesión contable representa una oportunidad de aportar criterio y orientar decisiones. Los números necesitan una explicación; el contador tiene la responsabilidad y la oportunidad de construirla.