Los diputados de la comisión legislativa que estudia el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, le negaron al fiscal general Carlo Díaz que su comparecencia se diera de manera privada.

Según justificó Díaz, el proceso debía realizarse de forma secreta según el Artículo 295 del Código Procesal Penal, el cual se refiere a la privacidad de las actuaciones en la etapa de investigación.

Foto: Isaac Villalta.

Sin embargo, los legisladores que componen este espacio descartaron la solicitud del fiscal, argumentando que en la Asamblea no existía esa posibilidad.

“Dada la seriedad del tema yo me inclino a que sea pública. Para mí resulta de preocupación declararla privada” agregó la presidenta de la Comisión, Andrea Álvarez.

Incluso la defensa del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives (quien figura como parte de los acusados), pidió que se realizara de manera pública.

Así como el diputado oficialista Daniel Vargas, quien pidió que la comparecencia “no solo quede en la retina nuestra, y sea definitivamente público”

Foto: Isaac Villalta.

“Lo que creo es que no tienen por qué hacerse constar datos sensibles, secreta no, porque no corresponde en este Poder de la República”, comentó Rocío Alfaro, diputada frenteamplista.

Dada la resolución de la Comisión, el fiscal descartó referirse por el fondo al tema.