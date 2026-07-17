Nicoya abrirá pruebas de manejo sin cita previa

Como parte de la Feria de Seguridad Vial, el próximo viernes 24 de julio, se realizarán pruebas prácticas sin necesidad de contar con una cita previa.

Las pruebas se desarrollarán entre las 7:00 am y las 6:00 pm en la sede regional de Educación Vial en Nicoya.

Durante la actividad también se aplicarán pruebas teóricas y se habilitarán las credenciales necesarias para realizar todos los trámites correspondientes.

Los requisitos son:

Pruebas teóricas

Cancelar el pago de la prueba de ¢5.000 con detalle de si es para automóvil o motocicleta.

Enviar un correo a más tardar el miércoles 22 de julio, a la dirección [email protected], con foto del comprobante de pago, cédula vigente y detallar si la prueba es para moto o auto.

Luego de verificar la información, la persona interesada recibirá un correo con los datos de la matrícula donde se le indicará la fecha y hora de la prueba.

El día de la prueba debe presentar la cédula vigente y en buen estado, además del recibo de pago digital o físico.

Pruebas prácticas

Documento de identidad vigente y en buen estado.

Presentar recibo de pago.

Dictamen médico (menos de 180 días)

Derecho de circulación vigente.

Inspección Técnica Vehicular vigente.

Aquellas personas que ya cuenten con una cita programada o hayan reprobado la prueba práctica durante los últimos 20 días hábiles no podrán participar.

Escrito por Allyson Rivas

Periodista Grupo Extra