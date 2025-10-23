La nadadora costarricense Nicole Centeno Pérez se proclamó campeona centroamericana en los 800 metros libres femeninos, con un tiempo de 9:18.85, durante la jornada de cierre de la natación en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Centeno dominó la prueba desde el inicio y se opuso ante la guatemalteca Yanci María Vanegas Barrera y su compañera Yuliana Ortiz Román, quien sumó la medalla de bronce.

La natación costarricense culminó su participación con 6 medallas de oro, 10 de plata y 7 de bronce. Las medallas de oro llegaron en pruebas individuales, en donde Alondra Ortiz, Yuliana Ortiz, Nicole Centeno y Alberto Vega lograron el primer lugar, mientras que los relevos mixtos y femeninos se dejaron las medallas de plata.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra