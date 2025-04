Nicolás Delgadillo reconoce que sus números con Saprissa no han sido los esperados desde su llegada, pero asegura que poco a poco irá alcanzando el nivel que desea.

El extremo argentino asume con serenidad este momento que atraviesa con el Monstruo, donde aún no ha logrado reflejar la versión prometida cuando fue anunciado como refuerzo.

Delgadillo volvió a tener minutos importantes el pasado fin de semana ante Sporting, cuando ingresó de cambio y logró generar desequilibrio cada vez que enfrentó a la zaga rival.

Sin embargo, sus estadísticas hasta el momento no respaldan su rendimiento. En este Torneo de Clausura 2025 ha disputado ocho partidos, tres de ellos como titular, para un total de 332 minutos en cancha.

La expectativa que generó en sus primeros días como morado se desvaneció rápidamente, al punto de ausentarse en algunos compromisos. No obstante, con la llegada de Paulo César Wanchope al banquillo, volvió a contar con mayor participación, lo que le abre la puerta para mostrarse nuevamente.

“Obviamente fui de menos a más, pero me voy sintiendo cada vez mejor. Venía sin ritmo y lamentablemente al principio no se venían dando los resultados. Sé de las críticas, sé dónde estoy, la exigencia que conlleva esta institución. No cualquiera puede soportar las críticas, la presión. Pero este club te exige eso, estar al límite, dar el máximo, y por suerte me voy sintiendo mejor”, indicó el jugador.