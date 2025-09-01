Terminar la noche con un gane histórico que sorprenda al mundo, eso es lo que esperan en Nicaragua que suceda el próximo viernes cuando se enfrenten a Costa Rica por la fecha 1 de la eliminatoria rumbo al mundial 2026.

“La expectativa es ganar, para mi y todo el grupo. Creo que estamos en casa y hay que aprovecharlo. Va a ser un partido dificil, ya hemos estado estudiando al rival, su línea defensiva, ofensiva, tácticamente, pero me imagino un partido muy presionado, complicado de ida y vuelta y con el marcador a favor de nosotros terminando el partido”, comentó Juan Barrera, capitán pinolero.

Además, Barrera habló de Keylor Navas, el principal atractivo de la selección nacional de Costa Rica.

“Sabemos que tiene un recorrido muy bueno, ha sido campeón en Europa muchas veces. Pero la verdad que nosotros vamos a defender a Nicaragua, cuando estamos en la cancha somos 11 contra 11 y nuestro objetivo es sacar los 3 puntos”, indicó Juan.

El duelo ante Nicaragua está pactado para este viernes a las 8:00 pm.